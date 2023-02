INVIATO CITTADINO Rimediare a uno scempio

Le Logge dei Lanari marcano visita per un piccolo, ma importante restauro nella parte fittile: pareti e pavimentazione. Con materiali di recupero, assai simili a quelli originali. Per rimediare a uno scempio.

Prima di una possibile e auspicata riapertura del secondo ingresso, come da noi riferito nell’edizione di ieri.

Medico specialista: l’apprezzato restauratore Francesco Rocchini, cui il Comune ha pensato bene di affidare il delicato compito del reintegro.

Si tratta infatti di risarcire alcune zone del calpestabile e soprattutto gli angoli, irresponsabilmente privati di intere sezioni fittili. Oltre a chiudere buchi, decisamente antiestetici, collocati a diverse altezze. Da qui la presenza del trabattello mobile.

In realtà si cerca di risanare ciò che era stato danneggiato con irresponsabile decisione di chi aveva fatto murare i cardini dell’Ufficio del Turismo proprio su quelle fiancate, costituite da materiali fittili antichi di qualche secolo. Ma così vanno le cose. Si possono impunemente danneggiare parti storiche della città. Come sta avvenendo in altri luoghi dell’acropoli. Senza che le autorità preposte chiedano ai responsabili di renderne conto. Senza che nessuno alzi un dito per dichiarare che “il re è nudo”.

“Il primo passo – spiega il restauratore – è stato quello di rimediare dei mattoni e pianelle vecchie che potessero adeguatamente inserirsi senza troppa diversità visibile”. È un professionista. Farà, naturalmente, del suo meglio.

Rimediati i materiali, si tratta ora di inserirli armoniosamente nell’esistente. Lavoro che impegnerà Rocchini fino a tutta la prossima settimana. Per tappare un buco. Anzi: più d’uno. Ma c’è un buco che rimane. Anzi due. Si chiamano mediocrità e indifferenza.