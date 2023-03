INVIATO CITTADINO Logge dei Lanari. Manca poco alla riconsegna del secondo accesso

Logge dei Lanari. Poco manca alla riconsegna del secondo accesso. Già risarciti i buchi sul lato sinistro (da chi entra). Quasi completata anche la parte destra: quella più martoriata. In quanto qualche scriteriato aveva disposto l’inserimento dei cardini della porta dell’Ufficio Turismo. Sbranando materiale fittile con qualche secolo di vetustà.

Tanto che il lavoro del bravo restauratore Francesco Rocchini è consistito, in primis, nel trovare materiale fittile che, per grana e per colore, non fosse troppo lontano dall’originale.

Operazione felicemente conclusa. Non fosse che per le pianelle somiglianti, ancora da reperire. Ma si tratta di dettagli che verranno messi a punto entro questa o, al massimo, la prossima settimana.

Con buona pace dei detrattori.