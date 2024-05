Gastronomia Umbra, all'asta per mezzo milione di euro i locali della storica azienda

All’asta il capannone, gli uffici, i macchinari e il punto ristoro della ex Gastronomia Umbra a Taverne di Corciano.

Il giudice fallimentare del Tribunale di Perugia ha fissato l’asta, per il 9 luglio, del compendio immobiliare “composto da un capannone industriale e da una struttura prefabbricata in legno adibita a punto vendita, oltre a corte pertinenziale esclusiva”. Il lotto “è recintato con muretto in cemento armato sormontato da rete metallica fissata a paletti in ferro” e “La corte pertinenziale è in parte bitumata ed adibita a parcheggi ed aree di carico e scarico ed in parte sistemata a verde o occupata da vegetazione spontanea”.

Nel lotto all’asta si trovano anche “due immobili così caratterizzati: complessivamente lo stato di manutenzione e conservazione dell’edificio può definirsi buono”.