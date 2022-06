Lo studente perugino Francesco Florindi primo nella gara nazionale di matematica e realtà

Francesco Florindi del liceo scientifico Galilei di Perugia ha vinto le prove nazionali di matematica e realtà, competizione del MIUR.

Il giovane studente perugino è risultato primo nella competizione avanzata nazionale per quanto riguarda la gara individuale di modellizzazione.

La gara GMM è una competizione individuale, organizzata a livello nazionale con lo scopo di avviare i giovani alla modellizzazione. Non è nè un' eliminatoria olimpica, né una maratona una tantum, ma vuole essere un'opportunità per mettere in gioco le proprie competenze matematiche di base e promuovere un più corretto stile di vita in Matematica. I quesiti proposti costituiscono un'elaborazione di modelli elementari di fenomeni della vita quotidiana del tipo di quelli presenti nel materiale didattico reso disponibile nei laboratori di sperimentazione. La Gara di Modellizzazione Matematica è inserita fra le competizioni nazionali accreditate dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze.