Lutto a Perugia: è morto Carlo Giulietti, storico tifoso del Grifo e direttore di "Vecchia Guardia"

"Mio fratello Carlo circondato dagli affetti familiari è passato all'altra dimensione con il Grifo nel cuore". Claudio Giulietti ha annuncia così, ieri sera, la morte del fratello gemello Carlo. Una scomparsa che ha suscitato subito tantissima emozione nel popolo dei tifosi del Grifo, ma anche in tanti perugini che conoscevano Carlo per la sua professione.

Anche il presidente Santopadre e l'A. C. Perugia Calcio hanno voluto ricordare "la scomparsa di Carlo Giulietti, storico tifoso biancorosso noto in tutto l’ambiente calcistico, perugino e non, per la passione, il senso di appartenenza e la sensibilità archivistica mostrata verso i colori biancorossi. Con il proprio impegno ha contribuito alla realizzazione del bellissimo museo che racconta la storia biancorossa di cui lui stesso ne è stato parte integrante. Alla moglie Marilù, al fratello Claudio e a tutti i familiari un grande abbraccio e le più sentite condoglianze".

Centinaia i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social, con foto e pensieri che ricordano la passione e la competenza che hanno sempre accompagnato l'opera di Carlo Giulietti.