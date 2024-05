Liste d’attesa, nuovo avviso di manifestazione di interesse

In linea a quanto stabilito dal “Piano operativo strutturale di recupero delle liste di attesa anno 2024”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 394 dello scorso 24 aprile, la direzione dell'Usl Umbria 1 ha emanato l'avviso di manifestazione di interesse rivolto alle strutture sanitarie private accreditate con l'obiettivo di acquisire, attraverso specifici accordi contrattuali, prestazioni di specialistica ambulatoriale in percorso di tutela ricomprese nei Lea, afferenti a diverse branche e tipologie, per gli ambiti territoriali dei cinque distretti sanitari (Perugino, Assisano, Media Valle del Tevere, Trasimeno, Alto Tevere ed Alto Chiascio).

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di sua sottoscrizione e fino al termine massimo previsto, cioè entro il 31 dicembre 2024.

Il fabbisogno numerico stimato è di 23.243 prestazioni, la cui tipologia varia dagli esami di Radiologia (RMN, TC, Esami ecografici, Esami angiografici, MOC), Gastroenterologia, Neurologia ed Oculistica.

Gli elenchi completi delle tipologie di prestazione e dei volumi definiti sono riportati nell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito web istituzionale dell'Usl Umbria 1 https://www.uslumbria1.it/ in homepage e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Strutture Sanitarie Private Accreditate”. Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, a mezzo posta certificata Pec all'indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it e nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse piano operativo strutturale di recupero delle liste di attesa Dgr n. 394 del 24/04/2024”. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12 del 14 maggio.