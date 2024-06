Liste d'attesa, l'annuncio della Regione Umbria: "Recuperate 1400 prestazioni pregresse"

La Regione Umbria annuncia che sono state recuperate "1400 prestazioni sanitarie in sospeso". Il dato emerge dal pit-stop a Palazzo Donini sul Piano strutturale per la gestione delle liste di attesa. Una riunione intermedia in vista del 20 giugno, giorno del primo bilancio del Piano di Palazzo Donini.

Dalla riunione, scrive la Regione Umbria, "è emerso che nonostante la fase iniziale, in cui le aziende sanitarie stanno concretizzando l’operatività richiesta, sono già 1400 le prestazioni recuperate tra quelle in sospeso. Le due aziende ospedaliere di Perugia e Terni sono in pieno operato, mentre le ASL prevedono che gli esami e le visite pregresse saranno assegnate ai pazienti, per la prima parte, entro il prossimo 20 giugno".

E ancora. "Nel maggio dello scorso anno - sottolinea Palazzo Donini - , alla vigilia del Piano straordinario che ha portato all’abbattimento delle 80mila prestazioni accumulate in epoca Covid, il 45% delle prestazioni in lista di attesa appartenevano alla Radiologia per un totale di oltre 30 mila esami". A oggi, si legge ancora, "le prestazioni sono scese a 16 mila e rappresentano il 25% del sospeso attuale. A seguire vi sono gli esami di gastroenterologia e oculistica. La quasi totalità delle prestazioni inserite nei percorsi di tutela risalgono a richieste effettuate negli ultimi 4 mesi, mentre le più datate sono state largamente smaltite".