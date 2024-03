“Benzina, elettrico, diesel o cosa…”, il Lions Club Perugia Host si interroga sul futuro dei motori

Il Lions Club Perugia Host ha proposto, presso la sede del Centro Porsche Perugia, un confronto dal titolo “Benzina, elettrico, diesel o cosa…” : una nuova forma di bellezza, quella della ricerca e delle nuove tecnologie finalizzate alla produzione di motori sempre più rispettosi dell’ambiente.

Grazie alla ospitalità di Fotinì Giustozzi è stato possibile affrontare un tema di grande attualità in questo particolare momento storico. Si è sviluppata infatti una grande sensibilità a favore della green economy e dello sviluppo sostenibile essendosi diffusa la consapevolezza della necessità di trovare un equilibrio tra progresso e salvaguardia del pianeta.

Fra i numerosi graditi ospiti, il Past Presidente del Lions Club Terni Host, Carmelo Campagna, Presidente GEPAFIN, il Vicepresidente ANFIR e Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Terni, che ha portato i saluti della Presidente del Lions Club Terni Host, Alessandra Robatto, impossibilitata a essere presente.

L’incontro è stato condotto da Michele D’Alessandro, socio del Lions Club Perugia Host, il quale ha moderato la discussione ed ha coordinato un dialogo ad ampio respiro tra gli autorevoli relatori ed una platea attenta e partecipe, sensibile riguardo a una tematica di così grande interesse e attualità.

Il passato, presente e futuro del motore termico, dal rombo proporzionato alla potenza, è stato illustrato da una appassionata relazione di Carlo Grimaldi dell’Università degli Studi di Perugia. A seguire con altrettanta suggestiva intensità, Ermanno Cardelli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, è passato alla potenza silenziosa del motore elettrico dando conto dello stato dell’arte e delle prospettive future dell’elettrico in Italia e nel mondo, rendendo consapevole la platea che la fattibilità dei progetti passa inevitabilmente per scelte globali. Infine, il futuro dell’idrogeno, brillantemente descritto dall’Ing. Gabriele Ghione, Program Manager Idrogeno Renova Red e Past Presidente del Lions Club Terni Host, che ha illustrato l’entusiasmante sfida dell’idrogeno: un presente, più che un futuro il cui campo di azione a 360 gradi, va dagli autoveicoli ai treni, per giungere fino agli aerei.

La Presidente del Lions Club Perugia Host, Letizia Mezzasoma, ha espresso sentimenti di gratitudine alla Dr.ssa Giustozzi, agli organizzatori, agli autorevoli Relatori ed ai graditi ospiti per la riuscita di una serata di grande interesse in cui la bellezza della tecnologia e del progresso è stata abbracciata dall’innegabile fascino del design e della bellezza di auto sempre in grado di far emozionare.