Carcere di Capanne, l'attenzione per detenuti e personale al centro del "service" del Lions Club Augusta Perusia

Il Lions Club Augusta Perusia ha realizzato due service a favore dei detenuti del carcere di Capanne.

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della direttrice Antonella Grella, la presidente Carla Carozzi e il delegato di Zona 9B Antonio Cipiciani hanno portato a termine due eventi di particolare rilevanza. Il primo è stato un concerto, che si è tenuto alla presenza di circa 75 detenuti con l’esibizione del coro “I Cantori di Perugia”, accompagnato dalla Corale di Ponte Valleceppi, eseguendo famosi brani musicali e dolci armonie legate al Natale, offrendo una occasione di distrazione e di emozionante astrazione dal luogo in cui avveniva il concerto.

“Grande la soddisfazione nel costatare il silenzio e l’emozione che si coglieva sul viso dei presenti, che, successivamente, attraverso alcuni portavoce, hanno espresso un sentito ringraziamento, accompagnato da un fragoroso e lungo applauso” riporta una nota del Lions Club.

Il secondo l’offerta a tutti i 350 detenuti (di cui circa 50 donne) di prodotti dolciari gentilmente offerti da una famosa azienda della città o acquistati dal Club stesso. In questa distribuzione non è stato dimenticato il personale di sorveglianza, che ha permesso che l’evento si svolgesse con la massima puntualità e perfetto ordine.

Alcuni esponenti del consiglio direttivo con la presidente e il delegato di zona sono poi tornati al carcere di Capanne, portando una grande quantità di articoli riguardanti l’igiene della persona, offerti gratuitamente da una nota azienda del settore, che, informata circa l’interesse del Club per la condizione dei detenuti, non ha esitato ad inviare un vero bancale di prodotti, manifestando una convinta adesione alla iniziativa.

Il Lions Club Augusta Perusia ha confermato l’attenzione per la condizione carceraria “nella convinzione che ogni essere umano ha la sua dignità e va sostenuto e rispettato, qualunque sia la sua condizione”, ringraziando la famiglia Guarducci per Eurochocolate e i titolari de L'Erbolario che hanno fornito gratuitamente i prodotti e anche Industria Dolciaria Piselli per la distribuzione dei dolci.