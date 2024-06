Organizzazione studentesca Link Perugia: è disputa sull’accesso alle aule per gli studenti

Secondo quando riportato dal sindacato studentesco Link Perugia, il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia ha negato l’autorizzazione per delle iniziative in facoltà sui temi della repressione e dell’antifascismo. Per tale motivo l’organizzazione si trova da mesi in stato di agitazione nei confronti del Dipartimento.

Come si legge nella nota del sindacato la situazione si è intensificata dopo mesi di silenzio istituzionale culminando in una risposta pubblica del direttore Montanari che si è appellato alla nuova norma per la sicurezza sui luoghi di lavoro applicata dal 2023, ovvero che non ci sarebbero risorse e personale per garantire copertura per le attività extra didattiche negli spazi universitari.

Nicola Cardinali, coordinatore di Link, ha richiesto un incontro per discutere la situazione e trovare una soluzione che rispetti i diritti degli studenti come garantito dalla Carta.

Spiega Cardinali: “Le dichiarazioni che ci sono state rilasciate non corrispondono a ciò che è un diritto da applicare riportato nella Carta dei Diritti degli studenti Unipg” E ancora: “Abbiamo chiesto tempestivamente al direttore di dipartimento un tavolo di confronto per discutere di quanto accaduto. Se a questo punto i problemi risultano essere le risorse e il personale a garanzia della sicurezza degli spazi confrontiamoci per sanare una violazione di un diritto sancito della Carta di Ateneo”.

Dunque, la tensione persiste mentre si cerca un dialogo costruttivo.