PERUGINERIE. Via Ulisse Rocchi. Il restauro rivela una scritta che esorta alla verità… in lingua latina. Avevamo dato l’annuncio dell’inizio lavori ( Via Ulisse Rocchi, lavori in corso all’edificio soprastante palazzo Brutti, sede della Soprintendenza ) e ora ne comunichiamo la conclusione... con sorpresa.

Intervento necessario, quello effettuato sull’edificio sopra Palazzo Brutti (oggi sede della Soprintendenza) a pochi passi dal Grande Vecchio dell’Arco Etrusco.

Un lavoro di lusso che rivaluta anche la piazzetta della Sinagoga, ad angolo in direzione via Pozzo Campana.

Frutto del caso la scoperta di un’iscrizione sull’architrave del portone d’ingresso. Elemento originale o di spoglio (e recupero)? Questo non è dato sapere.

La scritta “desaparecida”, e oggi recuperata, recita MENTIR… I NOLI, con un ampio spazio centrale che poteva includere un altro termine latino terminante con la lettera I.

È anche pensabile che in quello spazio mediano potesse essere contenuto uno stemma araldico di famiglia gentilizia, volutamente abraso, magari in occasione del suo riutilizzo in diverso contesto. Come per rimuovere gli esiti grafici di una famiglia che non dimorava di certo in questo luogo. E che era stata “rapinata” di questo elemento architettonico identitario.

“Per bona ricordanza”, come diciamo noi perugini, in questo edificio (nei locali oggi adibiti a pizzeria) operò per decenni l’orafo perugino Aldo Poeta, prototipo di artigiano innamorato della città.

Il senso della scritta è comunque inequivocabile. Contiene infatti la forma negativa di divieto NOLI (“non volere”, insomma esorta a ‘non fare’) e il verbo deponente MENTIRI che sta per “mentire/dire il falso/mancare di parola”.

Insomma: un messaggio di qualche secolo fa… ma valido anch’oggi.