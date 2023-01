All’Hotel La Rosetta presentato il libro autobiografico “Se” di Angelo Meneghini. Ne abbiamo già parlato su queste colonne.

Grande afflusso di amici ed estimatori del noto imprenditore che, con questo libro ben scritto, ha inteso narrare la storia della propria famiglia. Offendo, nel contempo, uno spaccato storico e antropologico della società di ieri e dell’altroieri. Non senza pepati riferimenti alla situazione politico-sociale che abbiamo davanti a noi.

Al tavolo con l’Autore il bromatologo ed enologo Angelo Valentini, affiancato dai giornalisti Sandro Allegrini e Claudio Giampaolo.

Valentini si è soffermato sulla condivisione di interessi e sulle analogie fra la propria esperienza professionale/umana e quella dell’autore. Con riferimenti alla condivisione di amicizie e di circostanze che li hanno visti insieme, quali componenti di una cerchia di raffinati gourmet.

Claudio Sampaolo ha messo in risalto la freschezza di memoria e la capacità dell’Autore nel riferire situazioni e personaggi appartenenti a un mondo che esprimeva grande vitalità. Dando anche lettura, con arguzia, di qualche passaggio di quest’opera di sicuro interesse.

Sandro Allegrini ha evidenziato la ricchezza di informazioni intorno a personaggi del milieu artistico e culturale, come Maria Callas che dello zio omonimo (Angelo Meneghini) fu consorte.

L’Inviato Cittadino ha definito quest’opera interessante anche dal punto di vista giornalistico, capace di incrociare narrazione storica e letteratura. Validando il detto di Henry James (scrittore assai caro a Perugia) “Occorre molta storia per produrre un po’ di letteratura”. Unendo in perfetta sintesi microstoria e macrostoria, vicende individuali e contesti generali. Una biografia, quella di Angelo, in cui s’intercetta un affresco puntuale e generoso. Applausi a scena aperta per autore e relatori.