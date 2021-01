Premio letterario "Clara Sereni", aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Premio letterario "Clara Sereni", sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione. Il premio letterario è promosso dall’associazione culturale Officina delle scritture e dei linguaggi e Ali&No editrice, in collaborazione con il Comune di Perugia.



L'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la letteratura italiana ispirata ai temi presenti nelle opere della scrittrice Clara Sereni (1946-2018), da sempre legata all’universo delle scritture femminili e del sociale con incursioni in generi diversi.



Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 3 maggio 2021 in formato digitale alla casella di posta elettronica premio.clarasereni@gmail.com indicando in oggetto “Cognome autore – Premio Letterario Nazionale Clara Sereni II edizione - 2021”.

Per ulteriori informazioni, si può di scaricare il bando qui .