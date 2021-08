Perugia noir: tre ragazzi scomparsi in circostanze misteriose e un commissario con il "donca" impegnato a svelare un crimine

Un commissario con l’inconfondibile “donca” si aggira per la città di Perugia a caccia di un misterioso criminale, rapitore di bambini. Ne sono spariti tre, in poco tempo e in circostanze misteriose. E il peruginissimo commissario Martelli li deve ritrovare, in una folle corsa lungo il tempo e attraverso la città, passando per Montelaguardia, il centro storico di Perugia, Ponte San Giovanni, il parco Chico Mendez, per arrivare fino a Castiglione della Valle.

“Note stonate di un carillon nella notte” è l’opera prima di Federico Mazzi, dipendente pubblico e alfiere del rione di Porta Eburnea nell’ambito della manifestazione Perugia1416.

“Ci sono tanti motivi per cui ho scritto questa storia. Forse perché da tempo mi frullava in testa il commissario Martelli o forse perché volevo mettermi alla prova – racconta Mazzi - Ma non giriamoci intorno: questa storia mi ha salvato dalla solitudine e dalla malinconia del secondo lockdown, permettendomi di uscire, di tornare nei luoghi che amo e di immergermi di nuovo in una parvenza di vita normale”.