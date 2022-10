NOVITÀ LIBRARIE. Alla ricerca di radici e identità. Temi connotativi di un romanzo di integrazione… mancata.

All’Oratorio della Confraternita Sant’Antonio Abate, in corso Bersaglieri, è stato presentato il romanzo di Sauro Ghigi “Nazèlie. La Bambina circassa”, Gambini editore.

Evento moderato da Ambra Antonelli con una relatrice di rango come la giornalista e direttrice di ‘Passaggi Magazine’, Gabriella Mecucci.

Presenza qualificante delle “Pink Ambassador”, ambasciatrici in rosa per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per i tumori femminili. All’Associazione verrà devoluta una parte dei proventi della vendita del libro.

Il volume – che avremo modo di recensire – invita a riflettere sul nesso stringente fra il recidere le radici e metterne delle nuove.

Sauro Ghigi ci regala una storia famigliare intensa e coinvolgente, che stimola a riflettere sul complesso rapporto con le proprie origini, sui legami affettivi, sulle conseguenze dei traumi del passato.

Un esempio di come la narrativa possa addentrarsi nelle ferite dello sradicamento, nelle trappole dell’emarginazione, nelle diversità antropologiche che è arduo superare in nome di un’omogeneizzazione che distrugge cultura e identità. E allora, in qualche caso, si compie il viaggio alla rovescia. Per (ri)scoprire quello che veramente siamo.