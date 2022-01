Un editore perugino s’inventa la lotteria dei libri… comprare a scatola chiusa, come stimolo alla lettura

Un editore perugino s’inventa la lotteria dei libri… comprare a scatola chiusa. La singolare iniziativa nasce dalla mente fervida di Gianluca Galli e di sua figlia Martina.

Consiste nell’offerta di una serie di libri impacchettati. All’esterno è riportato il genere di appartenenza: storia locale, letteratura, saggistica, narrativa.

Il cliente compra e si fida. Ben sapendo che non troverà copie ingiallite di fondi di magazzino, ma opere fresche di stampa e in catalogo, sia in libreria che in internet. Il prezzo va dalla metà a un quinto del prezzo di copertina. Fino a rimetterci? Quasi.

Il costo è quello di una colazione al bar. Dunque non un “pacco” come s’intende a Napoli, ossia una fregatura. Ma una scoperta, utile spesso anche a suscitare interessi imprevisti di lettura.

In tempi di crisi, diffondere cultura in modi curiosi e irrituali può essere una soluzione. Insomma, come dice il brand dell’iniziativa, “libri al buio”. Per fare luce.