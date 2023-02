Perugia, la libreria Mannaggia festeggia sei anni di attività: regali ai lettori e brindisi

Festa in centro storico. La libreria Mannaggia compie sei anni. "Sei anni di vita, di libri, di consigli di lettura, soprattutto si festeggiano le tante letture amate e la bellissima opportunità di condividerle con i lettori e frequentatori della libreria che ogni anno hanno supportato il pianetino di via Cartolari - raccontano i librai, Francesca Chiappalone e Carlo Sperduti - , chiacchierando, seguendo un consiglio di lettura, scegliendo con i loro librai il regalo perfetto, seguendo la presentazione di un libro. Perché le librerie crescono non solo grazie all’impegno di chi ci lavora dentro ma anche grazie alle persone che le animano, che si avvicinano e si legano ai librai, a quelle pareti e alle pile di libri".

La festa per il sesto compleanno di Mannaggia durerà diversi giorni. "Per tutta la settimana - proseguono i librai - ci saranno tanti pacchetti a sorpresa, libri al buio che verranno regalati a tutti i lettori che ci verranno a trovare e che sceglieranno uno o più libri mannaggici. Oltre ai “libri al buio” per i frequentatori della libreria, continuano anche gli eventi: venerdì 17 saremo dagli amici di POPUP in Piazza Birago per la presentazione organizzata insieme di “Statue linee” di Marco Giovenale (Piedimosca edizioni), sarà proprio il libraio Mannaggico Carlo Sperduti a dialogare con l’autore. E sabato 18 febbraio si continua con la festa e i regali a sorpresa per poi proseguire nel pomeriggio dalle 16:00 in poi con letture libere, portando un proprio testo o un pezzo di un libro che si ama, e dalle 18:00 brindisi per un altro anno di letture da condividere insieme".