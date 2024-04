"Libera di scegliere", Unicomm e Differenza Donna insieme per la libertà delle donne

Il Gruppo Unicomm, azienda da sempre attenta alle tematiche sociali, e Differenza Donna, Associazione e ONG impegnata sin dal 1989 in progetti nazionali e internazionali per far emergere, prevenire e combattere la violenza di genere, hanno unito le forze per promuovere, in occasione della scorsa Giornata Internazionale della donna, la Campagna “Il desiderio più grande di una donna è essere libera. Libera di scegliere”.

Questa importante iniziativa, diffusa nei punti vendita Emi, Emisfero, Hurrà di Gmf spa, ha coinvolto e sensibilizzato migliaia di clienti che, alle casse dei rispettivi supermercati, hanno potuto dare il proprio contributo a sostegno dell’Associazione Differenza Donna e dei progetti che realizza all’interno dei Centri antiviolenza.

La donazione contribuirà concretamente alla realizzazione di percorsi di protezione, tutela dei diritti, empowerment, supporto e orientamento al lavoro per le donne che escono da situazioni di violenza fisica, psicologica ed economica.

La campagna, inoltre, attraverso distribuzione capillare di materiale informativo all’interno dei punti vendita, ha posto in essere un’azione di diffusione del 1522, Numero nazionale antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Differenza Donna da luglio 2020.

Il 1522 è un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al quale tutte le donne che subiscono violenza possono rivolgersi, via telefono o via chat, per ricevere ascolto, supporto e orientamento ai servizi e ai Centri Antiviolenza del proprio territorio.

“Crediamo fermamente in questa causa - spiegano i titolari del Gruppo Marcello e Mario Cestaro – e per questo da anni scendiamo in campo per contribuire alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza in genere. La partecipazione attiva dei nostri clienti ci conferma quanto è importante offrire un sostegno concreto.”

“Siamo felici come Differenza Donna di avere accanto a noi Unicomm e i suoi clienti nella battaglia contro la violenza maschile. Schierarsi come azienda in solidarietà con le donne in uscita dalla violenza è un gesto importante che fa la differenza. Significa impegnarsi nel promuovere una cultura del rispetto e del valore della differenza affinché le donne possano vivere nella società senza più violenza e stereotipi, con dignità, autodeterminazione e finalmente libere di scegliere. Ringraziamo le clienti e i clienti di Unicomm per aiutarci a realizzare tutto questo” Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna.