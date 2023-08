LIBERO PENSIERO Eliminare la Spoleto-Norcia per carenza di utenti. E la Locarno-Domodossola ne ha forse di più?

Facciamo un po’ di conti. Quanta popolazione risiede nel percorso tra Spoleto e Norcia?

Teniamoci ai dati ufficiali: Spoleto 38.000 abitanti, Norcia 5.000, Cascia 3.000, Poggiodomo 112, Preci 680, Polino 201, S. Anatolia di Narco 512, Scheggino 450, Vallo di Nera 963. Per un totale di 48.918. Unità più, unità meno.

La popolazione sulla linea Domodossola- Locarno? 32 km di linea su 52 km totali sono in Italia. La popolazione residente su questa linea internazionale è di 43.450 abitanti.

Un assurdo. Non ripristinare la Spoleto-Norcia, ma usarla come pista ciclabile, è come trasformare il Duomo di Spoleto in un bar, perché si guadagna di più. È come scaldarsi bruciando mobili d’epoca. È come sparare col bazooka alle farfalle.

Non c’è di che vantarsi. La politica umbra si pavoneggia della trasformazione in una volgare pista ciclabile perché non è in grado di prendere le cose seriamente dimostrando semplicemente incapacità.

Il perché del recupero. Questa ex ferrovia è ubicata in un territorio altamente popolato e turisticamente importante (Siena, Roma, Firenze, Assisi). La sua eventuale riapertura costituirebbe un mezzo sicuro per incrementare il numero di turisti in Valnerina .

L’indotto per il turismo. La ferrovia Domodossola-Locarno è famosa per portare turisti, camminatori e ciclisti. La nostra Spoleto Norcia, se ben riprogettata, avrebbe anche la funzione di metropolitana leggera di superficie. In quanto da Norcia il turista proveniente dal sud, versante adriatico, troverebbe l'alternativa di parcheggiare l'auto e proseguire con la metropolitana di superficie (Tram-Treno) per Spoleto, Foligno, Assisi, Perugia centro.

Un itinerario unico. Percorrendo un itinerario lungo le valli dei fiumi Corno, Sordo e Nera, luoghi fantastici, che viceversa il percorso stradale, nello sforzo di proporsi come più veloce e moderno, ha perso completamente. Solo la ferrovia farebbe riscoprire naturalistiche mirabilia.

Luoghi da sogno. Obnubilati. È stato un delitto privare questo percorso da scorci fantastici come Balza Tagliata, Stretta di Biselli e Caprareccia.

Vale sempre l’aureo detto Conoscere per decidere? Ma qualcuno decide conoscendo poco. O niente.