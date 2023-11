Libere di Volare. Il 25 novembre a Perugia un corteo per dire basta alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, per dire basta alla violenza sulle donne e per rivendicare il diritto a vivere gli spazi pubblici in sicurezza, l’associazione C.A.P. 06124 Aps, in collaborazione con Udi Perugia - Unione donne in Italia, organizza un corteo che partirà da piazza del Bacio fino a piazza Birago, passando dal Parco della Verbanella.

Gli organizzatori spiegano: "Sentiamo il bisogno di tornare in piazza, di attraversare con i nostri corpi e le nostre voci alcuni dei luoghi della città di Perugia considerati meno sicuri per le donne, per ribadire che una città è sicura solo quando le donne si sentono libere di attraversarla".

E ancora: "Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha lasciato un vuoto in tutte e tutti che sentiamo il bisogno di provare a colmare incontrandoci il 25 novembre e ricordando che la violenza contro le donne si combatte tutti i giorni con una cultura che valorizzi le differenze e una società che condanni la violenza di genere, senza minimizzarla”.

Il corteo partirà da piazza del Bacio, dove alle ore 16.30 è prevista un’esibizione a tema dell’associazione Voci e Progetti. Intorno alle 17.30 il corteo attraverserà il parco della Verbanella dove verranno letti dei brani a cura di Udi Perugia, fino all’arrivo in piazza Birago dove sono previsti gli interventi delle associazioni aderenti con performance finale.

Alle 19.00 Maria Rinaldi Milani presenta a POPUP, in piazza Birago, il suo libro “Io non ero nata per nascere” edito da Scatole parlanti. Dialogano con l’autrice Donatella Binaglia, giornalista e vicepresidente dell'associazione Sovrapensiero, e Carola Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta.

La violenza sulle donne non è solo un problema delle donne, ma di tutta la società che deve impegnarsi per contrastarla e prevenirla.