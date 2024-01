Ascoltare storie da bambini per innamorarsi dei libri con le "Letture ad alta voce 0/6"

Letture ad alta voce per lo sviluppo armonico dei bambini. L’istituto comprensivo n. 5 di Perugia e il nido d’infanzia “Tantetinte” promuovono una giornata dedicata alla lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni, giovedì 18 gennaio, dalle ore 16, presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, per vivere un pomeriggio dedicato ai bambini e alla lettura ad alta voce, grazie all’intervento delle insegnanti Simona Scarabotta, Milena Cecchetti e dell’educatrice della Rete Lilliput e volontaria “Nati per leggere” Donatella Rhodio.

“L’evento ‘Pillole di lettura: letture ad alte voce per bambini da 0 a 6 anni’ progettato e ideato in collaborazione dalla scuola e dal nido si rivolge alle famiglie del territorio per mostrare l’ importanza di un’ azione pedagogica mirata e programmata per facilitare, fin dai primi mesi di vita, una crescita armonica di bambini e bambine a livello intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta – afferma Fabio Gallina, dirigente scolastico del Comprensivo n. 5 di Perugia - L’evento ha come scopo principale quello di mostrare come la pratica della lettura a voce alta di storie e fiabe sia lo strumento principale per aiutare i nostri piccoli a muovere i primi passi nella comprensione del mondo e degli uomini, ad acquisire i mezzi espressivi per definire la realtà esterna in cui vivono e quella emotiva interna, ad imparare a relazionarsi con gli adulti e i bambini che popolano il loro ambiente di vita”.

Da anni pediatri e pedagoghi sollecitano affinché questa pratica divenga, sia a scuola sia in famiglia, un’azione quotidiana, in modo che bambine e bambini avranno un’alta probabilità di diventare adulti lettori, perché avranno imparato ad amare la lettura attraverso il gesto d'amore di un adulto che legge una storia.

“La voce di un genitore, di un nonno o di un insegnante che legge, infatti, crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce e delle parole – conclude il preside Gallina - Ma bisogna cominciare il più presto possibile! Gli studiosi hanno ampiamente dimostrato che i risultati migliori si ottengono nei primi tre anni di vita: la lettura ad alta voce (meglio se condivisa e dialogica) durante i primi 3 anni di vita, infatti, è la cosa più importante che i genitori possono fare per sostenere lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino. Un bambino che riceve letture quotidiane dalla voce nota e amata di un adulto di riferimento acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di scoprire il mondo si abituerà all'ascolto, aumenterà la capacità di attenzione e accrescerà il desiderio di imparare a leggere quando più grande”.

“Questo evento, proposto in sinergia tra due fondamentali agenzie educative in continuità, vuole essere uno spazio dedicato prioritariamente ai bambini. Leggere un libro ad un bambino, ad un gruppo di bambini e di genitori rappresenta il tentativo di creare una comunità ripartendo dalle sue fondamenta. La lettura di un libro conduce ognuno di noi ad un mondo unico, immaginario e immaginato, caratterizzato di particolari, dettagli più o meno concreti ed emozioni personali che ognuno di noi ha provato almeno una volta - sostengono Simona Scarabotta e Milena Cecchetti, le due insegnanti lettrici - Anche più piccoli vedono, vivono e sperimentano realtà, emozioni ed esperienze, ma spesso non sono ancora in grado di dar loro una forma rappresentabile e distinguibile, un nome e una voce. Leggere un albo illustrato è ‘una fonte inesauribile di stimoli’, ci dà la possibilità di aiutare i bambini a dare forma e voce ai loro pensieri e nel fare questo dà la possibilità a noi di entrare nel più grande complesso tra gli universi: l'universo dell'infanzia. Riscopriamo così anche noi adulti Il potere della parola, del suo significato tutt'altro che banale e soprattutto ci rendiamo conto che ogni parola, ogni frase, porta con sé un carico emotivo. Ecco perché ogni parola letta, ogni emozione espressa diventa elemento fondante di una relazione di fiducia. Noi insegnanti crediamo fortemente nell'importanza della lettura per la crescita cognitiva, emotiva, relazionale e linguistica dei bambini e siamo ben liete di incontrare grandi e piccini nel magico mondo delle storie”.

“L’evento programmato è nato dalla ferma volontà condivisa di dedicare un pomeriggio all’infanzia e nella fattispecie alla lettura come strumento indispensabile per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale di tutti i bambini – afferma Bonini Robert, coordinatore pedagogico Rete Lilliput cooperativa Polis - La dicitura dell’evento 0/6 non è casuale, ma è un chiaro riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione pedagogica unitaria (nonché normativa) di un percorso che, come in questo caso, porterà i bambini partecipanti all’evento a condividere esperienze significative ed attività ludico-esperienziali all’insegna di un continuum esperienziale e dello stare insieme, senza barriere cronologiche e ognuno con peculiarità e competenze proprie. L’intenzionalità educativa del progetto pedagogico-organizzativo del servizio e della Rete Lilliput è infatti quella di definire contesti e favorire esperienze per l’infanzia 0-6 tout court del territorio potenziando quei percorsi di continuità con le scuole dell’infanzia del territorio ed abbracciandone la visione pedagogica”.

Info e prenotazioni per le famiglie esterne al servizio Tantetinte: 075 500 5979, 335 704 6658, tantetinte@polisociale.it e infanzia@polisociale.it.