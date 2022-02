Lettura ad alta voce: al Prof. Federico Batini di UniPg il Premio Nazionale di Pedagogia

Un nuovo ricoscimento in seno all'Università degli Studi di Perugia: si tratta del Premio Italiano di Pedagogia conferito dalla Siped, (Società Italiana di Pedagogia), al Prof. Federico Batini, docente di Pedagogia Sperimentale presso l'Ateneo perugino.

La Siped ha premiato il docente per il testo “Leggere ad alta voce. Metodi e strategie per costruire competenze per la vita” (Giunti scuola, 2019). Il volume costituisce la parte operativa rispetto ai volumi “Ad alta voce” (Giunti, 2021), che presenta i risultati di una sperimentazione dimostrando la necessità di utilizzare la lettura in modo sistematico, e “Leggimi ancora” (Giunti scuola, 2018) dove erano state poste le premesse teoriche e di ricerca per la sperimentazione nazionale dell’Università degli Studi di Perugia e di Giunti Scuola. Il progetto ha coinvolto ad oggi oltre 35.000 classi di scuola primaria e secondarie di primo grado nell’intero territorio nazionale.

Le ricerche di Batini e del suo gruppo di lavoro hanno dimostrato che la lettura ad alta voce produce effetti positivi sulle competenze di base e sull’apprendimento dei bambini e dei ragazzi esposti: il volume illustra operativamente come tradurre in pratica didattica quanto sviluppato attraverso la ricerca. Il costante dialogo con le esperienze degli insegnanti coinvolti, integrato con i risultati della ricerca, consente di fornire indicazioni operative su come applicare questa pratica nella vita di tutti i giorni, scolastica e extra-scolastica.