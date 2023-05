Vaccara troppo piccola per la folla accorsa a festeggiare torcolo e ciaramicola di Marilena Badolato. Una presentazione coi fiocchi, con appendice che sollecita/solletica il palato. Dando modo di verificare la preziosità dei dolci perugini non semplicemente “de visu”, ma con le papille gustative.

Al tavolo, dopo il saluto dell’assessore Leonardo Varasano, Francesco Asdrubali (Università Roma Tre), Franco Ivan Nucciarelli (iconologo e già docente Unipg), letture di Leandro Corbucci (Accademia del Dónca).

Presenti amici ed estimatori, oltre a qualificati esponenti dell’Accademia della Cucina e del Garden Club, Associazioni all’interno delle quali Marilena gode di meritato apprezzamento.

Marilena dispone di una serie di titoli e ruoli da riempire un volume Treccani. Basti qui ricordare il suo ruolo di antropologa e storica dell’alimentazione, oltre che scrittrice, giornalista, blogger… e tanto altro. L’Inviato Cittadino ama definirla “gastronoma/gastrosofa/gastronauta” proprio per le sue raffinate incursioni nel mondo dei saperi e dei sapori.

I relatori accendono lumi nelle menti e puntano fari su temi e spunti offerti dal libro. Che porta il titolo, evocativo e semplicissimo, di “Il torcolo di San Costanzo e la Ciaramicola. I dolci dei fidanzati”. Una snella plaquette in cui non manca niente. Ma c’è proprio tutto e qualcosa di più. In senso storico-antropologico, ma anche sociale e rituale. Torneremo con recensione nella rubrica LETTI PER VOI.

La pubblicazione, edita da Fabrizio Fabbri, porta in appendice suggestive immagini e una bibliografia scientifica di rango.

La presentazione è stata arricchita con letture di Corbucci, relative a due scritture poetiche (di Ida Trotta e di Sergio Tardetti), insieme a un brillante articolo di Marco Saioni, pubblicato sulle colonne di Perugia Today.

Presentazione con gente in piedi. L’amica Giuliana Batta è stata vista… sprovvista di libri da offrire ai richiedenti. Sogno irrealizzato da qualunque autore.