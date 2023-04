LETTI PER VOI. Il Sorpasso, di Guida-Melelli, cavalcata cinefila senza fine

Il Sorpasso, cavalcata cinefila. Il libro che ‘sorpassa’ qualunque saggio sul cinema.

Sugli scaffali “Il Sorpasso. Viaggio nell’Italia del boom” (ArtDigiland, 200 pagine, col patrocinio del Centro Studi “Commedia all’italiana”).

A volte ritornano. Hanno lavorato, a quattro mani, su “Cafè express” e “Pane e cioccolata” intorno a Nino Manfredi. E ancora una volta si ripropone l’inossidabile coppia Gerry Guida-Fabio Melelli col volume più bello mai scritto sulla storia del cinema. Bello per ampiezza, profondità, accuratezza di analisi, ricchezza di contributi e testimonianze.

Un libro legato al centenario dalla nascita del Mattatore. Il cui figlio, Alessandro Gassman, ricorda: “Mio padre, che nella vita era l’opposto di Cortona (il protagonista della pellicola, ndr), era molto affezionato a questo personaggio, forse il più grande della galleria di tipi umani tutt’altro che edificanti, da lui interpretati sullo schermo, eppure sempre amati dalla critica e dal pubblico”.

Ne parlammo in presentazione alla Vaccara e adesso, dopo un’accurata lettura, non si può fare a meno di tornarci [INVIATO CITTADINO Love Film Festival. Mezzogiorno di fuoco per la presentazione del libro ‘Il sorpasso. Viaggio nell’Italia del boom’ di Fabio Melelli e Gerry Guida].

Perché è un libro di straordinaria ricchezza e approfondimento.

Innanzi tutto per il ventaglio di saggi (Amedeo Di Sora, Marco Grossi, Gerry Guida, Melelli con due chicche come il road movie e le canzoni del film).

Poi le testimonianze di un amministratore (Bruno Altissimi), di un collezionista d’auto (Adalberto Beribè), di un rumorista (Italo Cameracanna), della regista Rai Gloria De Antoni, dell’arredatore Enrico Fiorentini, di Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’italiana), dell’attrice Mila Stanic, della comparsa Mirko Ulivieri.

Tre gli “omaggi”: all’attrice Luciana Angiolillo, ad Alfio Contini (fotografia), a Catherine Spaak, ricordata da Giovanni Bogani.

Strepitosi gli apparati con sinossi, riferimenti al cinema e ai modelli d’auto, locations, doppiaggio, curiosità, premi, errori.

Scheda del film e dizionario biografico forniscono un tocco di insuperabile completezza.

Le Frasi memorabili (a p. 167, erroneamente riportata in indice come 165) è un cameo di rara preziosità. Si leggono e si rileggono, accorgendosi che costituiscono uno spaccato antropologico di un periodo irripetibile. Dimostrando, con palmare evidenza, come il cinema assurga a indispensabile documento di carattere storico e sociale. Rivedere “Il sorpasso” è fare il punto su un’epoca, su un modo di stare al mondo. Bello o brutto che fosse.

PS. La tabula gratulatoria cita Giorgia, Michelangelo e Massimo Cardinaletti. Insieme a Carlo Contini, Sabina Meini, Alessandro Nicosia, Christia Uva. Dobbiamo gratitudine anche a loro per la completezza del libro.