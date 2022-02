Ricoverato una settimana in ospedale: "Ho visto tutti lavorare ben oltre il proprio turno, con passione e dedizione. Grazie"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di un paziente, ricoverato al Santa Maria della Misericordia.

"Sono stato ricoverato per sette giorni presso il Santa Maria della Misericordia di Perugia e più esattamente al reparto MISEM. Con queste poche righe voglio ringraziare tutto il personale che vi opera, dai medici, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e proprio per queste ultime due categorie voglio spendere una parola in più. Ho visto ragazzi e ragazze lavorare ben oltre il proprio turno, con passione e dedizione, mai una parola di troppo (e vi assicuro che con alcuni pazienti non sarebbe stata sprecata), ma altresì sempre una parola di conforto o un sorriso. Grazie grazie grazie.



P. S. Margherita, Marco, Nicodemo, Fabio ed Enrica, siete stati straordinari.

C. P.".