Leonardo Spinazzola torna a Foligno, ricevimento ufficiale in Comune: come fare per incontrarlo

Ricevimento istituzionale per il calciatore umbro vincitore dell'Europeo

Leonardo Spinazzola torna a Foligno e "sarà ricevuto in Comune nella giornata di venerdì 30 luglio per il ringraziamento della sua città dopo la vittoria al campionato europeo di calcio".

La nota del Comne annuncia che "alle 11 ci sarà il ricevimento istituzionale per Spinazzola, accompagnato dai familiari, nella sala del Consiglio comunale, presenti il sindaco Stefano Zuccarini, gli assessori e i consiglieri comunali. Successivamente, alle 12, il calciatore si recherà alla Corte di Palazzo Trinci. In questa sede sarà possibile la presenza del pubblico, anche se con limitazioni, per le esigenze di tutela sanitaria. A questo proposito i cittadini interessati a partecipare all’incontro, nella corte di Palazzo Trinci, potranno prenotarsi giovedì 29 luglio, a partire dalle 10, telefonando al seguente numero: 347/4774839 (fino all’esaurimento dei posti a disposizione). L’ingresso del pubblico, con prenotazione, alla Corte di Palazzo Trinci, potrà avvenire dalle 11,15 alle 11,45".