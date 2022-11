"Leonardo Cenci domani avrebbe compiuto 50 anni (2 novembre 1972 - 2 novembre 2022). L’occasione per ricordare un uomo che con la sua energia e la sua grande forza di volontà è stato un valido esempio nella lotta contro il cancro". Avanti Tutta ricorda il grande Leo Cenci, "per sempre testimone di uno stile di vita sano, sportivo e di un approccio determinato e positivo alle difficoltà della vita. Leo che ha sempre amato la vita, ancora prima di scoprirne il valore assoluto attraverso la malattia. Leo eterno amico e fortemente contagioso nel distribuire buon umore".

E ancora: "Avanti tutta, il suo motto, la sua associazione, oggi la sua fondazione, che è testimonianza viva e operosa di concrete azioni solidaristiche. Mamma Orietta dal 13 ottobre 2020 è di nuovo con lui, ricomponendo in cielo quel fortissimo e bellissimo binomio di origine terrena. Dal quartiere di Elce alle due maratone di New York, passando per la linguaccia con Mattarella, la grande amicizia con Malagò e una serie infinita di testimonianze che hanno lasciato un solco profondo. Leonardo Cenci simbolo di Perugia e di un modo di vivere buono e coraggioso. Buon compleanno Leo".