"Leggere, che passione": la primaria Comparozzi "apre" la sua biblioteca

"Se riesci a far innamorare i bambini di un libro di due, di tre, cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti più grandi e importanti della vita". Questa frase dello scrittore Roald Dahl ispira tutto il progetto dedicato alla lettura promosso dal Secondo circolo didattico di Perugia.

Il progetto per l'anno scolastico 2022-2023, che ha come principale finalità quella di educare alla lettura, attivando iniziative e attività per avvicinare i bambini ai libri e alla lettura come divertimento e non solo come impegno scolastico, domani, 28 novembre, taglierà un importante traguardo. Sarà infatti inaugurata, nella sede della primaria Comparozzi di via Magno Magnini, la biblioteca che sarà aperta a tutti gli studenti del circolo didattico una volta alla settimana, in orario extra scolastico e che sarà sede, secondo le finalità del progetto, di iniziative mensili che coinvolgeranno gli alunni.