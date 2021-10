Nomine & Poltrone - Legacoop Umbria, eletti i nuovi vicepresidenti

Prestigioso incarico per la Presidente di Asad: “Lavorerò per la crescita delle imprese cooperative”

Il 27 settembre la Direzione regionale di Legacoop Umbria ha ridefinito la governance eleggendo due vicepresidenti a supporto del Presidente Dino Ricci: Liana Cicchi e Nicola Stabile.

Liana Cicchi è anche presidente della cooperativa sociale Asad, una delle più grandi cooperative sociali della Regione Umbria, nata nel 1977 a Perugia, che opera nel territorio della provincia di Perugia occupando oltre 630 soci lavoratori.

“Ringrazio le cooperative di Legacoop Umbria per questo incarico – dichiara la stessa Cicchi - mi sento onorata ma allo stesso tempo ho piena consapevolezza che il lavoro che ci attende è un lavoro impegnativo. Anche se l’economia regionale e nazionale sono ripartite i problemi che investono il mondo della cooperazione sono ancora tanti , fortunatamente si sta aprendo una stagione di grandi opportunità con le risorse del PNRR e della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, starà a noi coglierle. Il mio impegno nell’ufficio di Presidenza sarà quello di lavorare per la crescita delle imprese cooperative creando anche sinergie all’interno dell’organizzazione. In questo momento Legacoop può avere un ruolo importante agendo come propulsore per una nuova fase di sviluppo e questo è quello su cui stiamo lavorando”.