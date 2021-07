Lega Pallavolo di Serie A, Sirci nel consiglio d'amministrazione: "Motivo d'orgoglio per tutta Perugia"

Gino Sirci, patron della Sir Safety Perugia, confermato nel cda della Lega Pallavolo di Serie A. E dal Comune di Perugia esultano. Per il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e per l’assessore comunale allo Sport, Clara Pastorelli, è "una conferma che testimonia la professionalità e l’impegno nel lavoro, svolto all’interno di un importante organo di indirizzo sportivo nazionale".

E ancora: "Per la città di Perugia - proseguono primo cittadino e assessore - è un motivo di orgoglio, che si aggiunge al prestigio che in questi anni il Presidente Sirci ha fornito al movimento pallavolistico, conducendo la Sir Safety Perugia a successi in campo italiano ed internazionale".