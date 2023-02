NUVOLE (n° 4) di Antonio Carlo Ponti | Niente senza sentimenti! Niente senza gli scrittori!

ll poeta Carlo Guerrini commenta la lettura di “Nuvole” dedicata a face book: «Dittatura o mania… fa compagnia. Carlo 2 » (io sono va da sé Carlo 1). Ma è pure utile. Aggiungo ormai innamorato del marchingegno algoritmico. Mi arrivano o meglio ci arrivano messaggi assai stimolanti, non tutto è fuffa o spazzatura. O detriti lessicali. Come “ArTribune“, “Fotografie interessanti”, “J.Arts che propone immagini e scritti di letterati francesi e da qualche giorno propina notizie e aforismi di Paul Léautaud (1872-1956), e sue immagini di vecchio magrissimo, brutto e sciatto, nella sua casupola, circondato da cani e soprattutto da gatti randagi, misantropo acido e scrittore dallo stile inimitabile e sovrano. Ha la freddezza del cinico – leggo –, il moralismo dell’amorale, e il mondo «in gran dispitto», la limpidezza del torbido e la sensualità di un satiro. La sua scrittura morbida e moribonda non è esente da volgarità. Lui si diverte a stupire e a scandalizzare. Il suo capolavoro è l’immane “Journal littéraire”, tenuto dal 1893 al 1956, 18 volumi di 6.000 pagine (Oreste del Buono ne curò una sintesi da Garzanti nel 1969 che ho in scaffale).

Abbandonato dalla madre, attrice da operetta, che aveva cinque giorni, fu allevato dalle amanti del padre suggeritore alla Comédie Française e smise di andare a scuola 15 anni. Autodidatta, e ‘anarchico’ come il coevo scrittore grande e controverso Céline, medico di periferia, suo molto simile. Mi piacciono. Forse perchéa me dissimili. Gli scrittori irregolari, ‘cattivi’ e irritanti, ma geniali nella loro diversità, anticonformisti come un invitato a una cena di gala che si presenta in maniche di camicia. Uno che borbotta un «e ora lasciatemi in pace», un vecchio inane che ha il ruggito del leone come si definiva. E aggiungeva che come scrittore era sordo all’ambizione, all’esibizione, alla reputazione, all’arricchimento, gli interessava soltanto il piacere, che è il motore di tutte le azioni umane.

«Non intendo essere un folle, un profeta, un riformatore. Preferisco restare spiritoso, ironico, irridente. Ho imparato da me, da me solo, senza nessuno, senza regole, privo di una direzione e di un maestro, a leggere ciò che mi piaceva che coincideva con la natura della mia mente. Ho preferito la scrittura alla felicità materiale; ho sacrificato i più segreti amori, la felicità di poche creature per scrivere quel che volevo scrivere. Mi sono fatto una cultura da solo. Come scrittore sono cresciuto senza l’aiuto della democrazia. Agisco e sento come un aristocratico. Sono

antipedagogo e antipopolare. Forse sono un anarchico dello spirito».

Ma non solo brontolone, capace di tenerezze: «Meravigliosa la giovinezza che risorge sul volto degli innamorati non più giovani, risvegliando il piacere dell’amore. L’amore è felice. Vivo, sfrenato, senza reticenze. Estasi durante il piacere, risate quando ne usciamo. Poveri amanti i muti, i grevi, i cerimoniosi, i cupi sepolcri». Una sintesi della vita e una fdormula della felicità, dettata da un altro gran francese? Di Albert Camus (in face book!): «Ora so che l’uomo è capace di grandi azioni, ma se non è capace di un grande sentimento non m’interessa».