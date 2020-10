Le due ruote d'epoca per rievocare il circuito del Trasimeno

Sono una trentina le moto e i relativi equipaggi, partecipanti al raduno “Circuiti di Perugia e del Trasimeno” che si svolgerà domenica 11 ottobre, con partenza alle 9,30 da San Feliciano sul piazzale dell'Hotel Ali del Lago dove un ampio parcheggio puo’ accogliere moto, carrelli e furgoni. Sara’ una giornata dedicata al giro del Lago dove saranno presenti tante moto storiche: Guzzi, moto Perugina, BSA, Harley Davidson, Mv, Indian, Gilera, Benelli, ed ancora Ganna sport, Rudge Ulster, Norton ed India, che, ad andatura turistica, affronteranno il percorso messo a punto dagli organizzatori del Camep. Non mancheranno soste per ammirare il Lago, cosi’ una merenda a meta’ mattina, sempre con il rispetto delle normative anticovid, mascherina quando si e’ fermi, con distanziamento, per ammirare i mezzi dei tanti amici che partecipano all’evento. A Castiglione del Lago sosta e foto tra gli appassionati locali delle due ruote storiche; ed ancora in moto per proseguire il giro fino a rientrare per pranzo all’Hotel Ali del lago, gustare i piatti tipici di pesce, fino al commiato e all’appuntamento all’edizione 2021.

