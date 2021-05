L'Etab di Todi cerca specialisti per il taglio degli alberi. Come fare domanda

La Consolazione ente tuderte di assistenza e beneficenza, ha pubblicato un avviso per reperire manifestazioni di interesse per l’assunzione dell’incarico di consulente per l’utilizzo di aree boschive.

Etab intende affidare le consulenze per redigere un progetto di taglio di alberi con un corrispettivo a base di gara pari ad euro 200,00 + CP e IVA se ed in quanto dovute.

Le comparazioni avverranno sulla base del corrispettivo senza considerare i regimi tributari.

Termini scadenza per trasmettere le manifestazioni di interesse: 26 maggio 2021 ore 11,00 esclusivamente a mezzo PEC (indicare “contiene manifestazione di interesse per le pratiche di consulenza per l’utilizzo di aree boschive” al fine di evitare che la PEC sia aperta prima del giorno previsto per lo spoglio).

L’apertura delle PEC avverrà subito dopo le 11 e alle ore 11,30 è previsto lo spoglio pubblico delle proposte pervenute.

L’incarico è riferito ad un solo taglio boschivo e per una stagione silvana salvo proroghe ed è comunque riferito a quanto risulta necessario per la consulenza, la redazione del progetto di taglio, l’ottenimento delle autorizzazioni, la direzione del taglio, assistenza al collaudo, interpello presso enti e autorità nonchè ogni adempimento fino al collaudo.