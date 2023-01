INVIATO CITTADINO Via Ripa di Meana e Viale San Domenico: si procede al consolidamento delle strutture murarie

Via Ripa di Meana e Viale San Domenico. Dopo la messa in sicurezza del terreno franoso, si procede al consolidamento delle strutture murarie di contenimento. E si ricostruisce la scalinata ecologica di collegamento fra zona di Santa Margherita e area Crocevia.

La scarpata ripulita e saldamente contenuta da rete e strutture di consolidamento e sanificazione. Restano, è vero, delle piante fortemente inclinate, ma gli esperti assicurano che è da escludere un rischio caduta.

Prima la tutela della sicurezza di una zona franosa la cui instabilità radica nell’antico. Poi si procede allo opere di servizio. Come la scalinata che risale in via del Cortone e che non è ancora agibile causa la mancanza di un parapetto-corrimano. Essenziale, trattandosi di una scarpata scoscesa e pericolosissima.

Ora si ricostruisce quella scalinata ecologica che collega con zona Crocevia, ristabilendo i livelli.

Al momento si consolida il muro di contenimento fortemente ammalorato più vicino a Ripa di Meana. In specie gli speroni e i contrafforti che perdevano pezzi. Ci spiegano che si opera col sistema cuci-scuci, sostituendo e reintegrando. Si tratta di una lavoro prezioso per il contenimento del peso importante dei grossi edifici a monte.

Ora l’impresa sta procedendo alle stuccature. A breve anche questa parte di lavori dovrebbe trovare compimento.