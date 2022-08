Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori "di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione" a Perugia. Rubinetti a secco per ore. Come spiega una nota di Umbra Acque "giovedì 25 agosto 2022 dalle 8:30 alle 13 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Corso Cavour solo civici pari da intersezione con Via XIV Settembre fino a Borgo XX Giugno, Via del Persico, Piazza Giordano Bruno, Via del Castellano, Via del Canterino, Via del Deposito, Via del Laberinto, Viale San Domenico, Via Bonfigli, Via San Girolamo, Via Sant'Anna, Borgo XX Giugno, Via Madonna di Braccio".

E ancora: "Si ricorda - evidenzia Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".