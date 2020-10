Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia e Assisi, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia e Assisi, case senza acqua per ore. Ecco la mappa delle vie e degli orari.

Giovedì 29 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13 "verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi frazione Tordandrea: Via del Santo Patrono; Piazza della Repubblica; Via Santa Rita; Piazza dei caduti; Via Sant’Angelo; Via delle vecchie fonti; Via San Simeone; Via San Matteo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì 29 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13:00 "verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Via Sacco; Via della Campana; Via della Formica; Via del Pasticcio".