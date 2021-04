Lavori Umbra Acque a Perugia e San Giustino, rubinetti a secco: le vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Perugia e San Giustino. Martedì 20 aprile, dalle 8.30 alle 17.30, annuncia Umbra Acque, "verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Via Guido Pompili; Via Fra’ Bevignate; Via Carlo Cattaneo; Via Ippolito Nievo; Via Italo Svevo; Via Madonna del Riccio".

Mercoledì 21 aprile, dalle 8 alle 14, a San Giustino, nella frazione di Lama, "verrà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti vie: Via Carlo Marx; Via XXV Aprile; Via della Pace; Via Don Carlo Gnocchi; Via Francesco Tifernate; Via Giacomo Matteotti; Via Alcide De Gasperi; Via Palmiro Togliatti; Via Nuova; Via Don Giovanni Minzoni; Via del Fondaccio; Via dei Paltelli; Via Domenico Bastianoni; Via Martin Luther King; Via Sacco; Via Vanzetti; Via Andrea Costa; Via Eugenio Curiel; Via Claudio Treves; Via Giuseppe di Vittorio; Via Fratelli Rosselli; Via Fratelli Cervi; Via Siro Bernabò; Via Salvatore Allende; Via Giuseppe Ungaretti".