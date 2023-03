Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: ecco dove e quando

Ancora lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a Marsciano, Assisi e Perugia. Rubinetti a secco per ore, ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque ad Assisi "dalle 8 alle 14 del 7 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica in via Trifone Benzi e in via Vecchio Molino".

A Marsciano "dalle 14 alle 20 di martedì 7 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica a Castello delle Forme, San Valentino della Collina, Spina, S. Apollinare, Cerqueto, S. Elena, Olmeto, Mercatello, Villanova". Nella stessa fascia oraria, a Perugia, "potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee mancanze di acque alle utenze più alte di S. Enea".