Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per otto ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Umbra Acque a Perugia, case senza acqua per otto ore. "Dalle 22 di martedì 28 luglio alle 6 di mercoledì 29 luglio - spiega una nota dell'azienda - verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune vie di Perugia".

Ecco la mappa delle vie: Via Eburnea, Via delle Forze, Via del Parione, Via San Giacomo, Via Annibale Mariotti, Via del Curato, Via degli Orti, Via Caporali, Via del Pozzo, Viale Indipendenza da intersezione Via del Pozzo a Via Masi, Via Masi, Via Torcoletti, Via San Savino, Via Marzia, Corso Cavour da intersezione Via Campo Battaglia a intersezione Via XIV Settembre e tutte le traverse limitrofe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si ricorda - scrive Umbra Acque - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".