Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per otto ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque sulla rete idrica di distribuzione di Perugia. Ecco la mappa delle vie e degli orari.

Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle ore 21:30 di lunedì 14 dicembre alle ore 6:00 di martedì 15 dicembre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie del Comune di Perugia e nelle zone limitrofe: Via Pontani, Via Centova, Via Berlinguer, Strada Vicinale Centova, Via Montaloco, Via Giovanni da Verrazzano, Via Giusti, Via Firenze, Via Cristoforo Colombo, Via Delle Caravelle, Via Trasimeno Ovest, Via Magellano, Via Gregorovius, Via Col di Tenda, Via San Donato, Via Salvatorelli, Via Ginestra, Via Del Tempo Libero, Via Del Lino, Via Fratelli Bandiera, Via Cairoli, Via della Ginnastica, Via delle Olimpiadi, Strada Gualtarella".