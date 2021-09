Lavori Umbra Acque a Perugia e Magione, rubinetti a secco per ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordaria di Umbra Acque a Perugia e Magione, case senza acqua per sei ore. Come spiega la nota di Umbra Acque "a causa di lavori di manutenzione

straordinaria sulla rete idrica di distribuzione martedì 21 settembre dalle 9 alle 15 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e località dei Comuni di Magione e Perugia: Via Mugnano e limitrofe, Via Bovaica e limitrofe, Via Emirati Arabi e limitrofe, Via Ponte Piccione e limitrofe, Strada Pievaiola da centro abitato Pietraia a intersezione Strada Madonna del Giglio, Frazione San Martino dei Colli, Strada Mugnano San Martino dei Colli e limitrofe, Frazione Pietraia, Frazione Poggio delle Corti, Strada Poggio delle Corti Villa Poggiolo e limitrofe".