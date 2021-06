Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Perugia. Umbra Acque annuncia che "dalle 21 del 24 giugno alle 6 del 25 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Mario Angeloni e in Piazza Vittorio Veneto".

"Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente", sottolinea Umbra Acque.