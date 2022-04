Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 8 ore: le zone e gli orari

Interventi "programmati e indifferibili" sulle condotte idriche di Perugia. Umbra Acque annuncia con una nota che "dalle 22 del 21 aprile alle 6 del 22 aprile otranno verificarsi cali di pressione e portata e interruzione del servizio negli abitati di Colombella, Pieve Pagliaccia, Bosco e Ramazzano Alto".

Umbra Acque aggiunge anche che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".