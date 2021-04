Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: le vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore. Dalle 21 di mercoledì 21 aprile alle 6 di giovedì 22 aprile, annuncia Umbra Acque, "verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e limitrofe del Comune di Perugia: Corso Bersaglieri, Via della Formica, Via del Pasticcio, Via del Cane, Via San Giuseppe".