Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 8 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per otto ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari: "Dalle 22 di martedì 2 marzo alle 6 di mercoledì 3 marzo - spiega Umbra Acque - a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia e nelle rispettive limitrofe: Piazza Vittorio Veneto, Via del Fosso, Via Cotani, Via del Toppo, Via Pievaiola, Via Martiri dei Lager, Strada Pian della Genna, Via Rizzo, Via Toti, Via Diaz, Via Filzi, Via della Madonna Alta, Via Baracca, Strada San Pietrino, Via Beata Angela da Foligno, Strada Santa Lucia, Via Cortonese, Via Magno Magnini, Via Guerra, Via Gallenga, Via Briganti, Via Tilli, Via Monte Malbe, Via del Tabacchificio, Via Pigafetta, Via Marco Polo, Via Firenze, Via Connestabile, Via Tosca, Viale Pietro Conti, Via Eugenio Curriel, Strada Case Bruciate-Santa Lucia, Via della Filanda, Via dell’Arcolaio, Via del Ricamo, Via della Moda".