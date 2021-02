Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Perugia. Ecco la mappa delle vie e gli orari. Venerdì 19 febbraio, dalle 9 alle 12, spiega una nota di Umbra Acque, "verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Via Feliziani e limitrofe, Via del Barcone e limitrofe, Via delle Stoppie e limitrofe, Via San Manno e limitrofe".