Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per sei ore: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per sei ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari: "Dalle 9 alle 15 di mercoledì 17 marzo - spiega una nota di Umbra Acque - verrà sospesa l’erogazione idrica in via Dottori da intersezione Via Trancanelli a intersezione Via Corcianese, Via Pizzoni, Via dell’Aranciotto, Via del Maraschino, Via del Caffè, Via dello Zucchero, Via del Cacao, Via delle Nocciole, Strada del Giglio, Strada della Torretta, Via Pievaiola tratto dal civico 207C al civico 207F".