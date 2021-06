Lavori Umbra Acque a Passignano sul Trasimeno: interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Ecco le vie e gli orari.

Come spiega una nota di Umbra Acque "martedì 8 giugno dalle 8.30 alle 17 verrà sospesa l’erogazione idrica in via Europa e Lungolago Lelio Giappesi".