Lavori Umbra Acque a Panicale, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a Panicale, rubinetti a secco per ore. Ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 8 alle 14 di lunedì 27 febbraio verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie della frazione Tavernelle: Via Po; Viale della Libertà; Via I Maggio; Via della Resistenza, Via Galileo; Via Engels; Zone limitrofe".