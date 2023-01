Lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: le zone e gli orari

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Moiano, rubinetti a secco per ore. Come spiega una nota di Umbra Acque a Paciano "dalle 9 alle 15 di mercoledì primo febbraio verrà sospesa l’erogazione idrica in località Mazzarelli, località Le Case, località Fonte Paciano, località Collevarche, località Collazzone, località Poderaccio, località La Stregaia e località San Marco".

A Città della Pieve, prosegue Umbra Acque, "dalle 9 alle 13 di giovedì 2 febbraio verrà sospesa l’erogazione idrica in frazione Maranzano".